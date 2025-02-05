«Я не очень ходячая»: Тарасова рассказала о своем самочувствии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что не поедет на первенство России среди юниоров в Саранске из-за состояния здоровья. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Не еду на первенство России. Лечу колено, чтобы ходить. Я не очень ходячая сейчас: вылечу и поеду потом. Еще будут большие юниорские соревнования в конце месяца, и я поеду», — заявила она.

Первенство России пройдет в столице Мордовии с 6 по 8 февраля. С 27 февраля по 2 марта в Калуге состоится финал Кубка Федерации среди юниоров.

3 февраля Telegram-канал SHOT написал, что Тарасова была вынуждена вызвать скорую помощью из-за проблем с сердцем. Однако позднее сама тренер назвала эту информация чистым враньем, заявив, что никого не вызывала.

В конце октября 2024 года Тарасова вызывала скорую, но от госпитализации также отказалась.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных. В том числе, она тренировала Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова, Алексея Ягудина.

Ранее Тарасова заявила, что не надеется на участие российских хоккеистов на Олимпиаде.