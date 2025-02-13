Стали известны все результаты матчей дня в Лиге чемпионов

12 февраля состоялись еще четыре стыковых матча Лиги чемпионов.

Первым слотом стояло противостояние бельгийского «Брюгге» и итальянской «Аталанты», в котором коллектив из Бельгии неожиданно одержал победу со счетом 2:1.

Это не единственная сенсация дня: нидерландский «Фейеноорд» на своем поле суметь одолеть итальянский «Милан» со счетом 1:0. Немецкая «Бавария» в гостях переиграла шотландский «Селтик» с минимальной разницей — 2:1, а французский «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, уступило на своем поле португальской «Бенфике» со счетом 0:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Все указанные пары проведут ответные поединки 18 февраля.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Ранее «Зенит» разгромил «Спартак» в финале Зимнего кубка РПЛ.