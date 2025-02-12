Местами интересный, местами скучный первый тайм. «Монако» на правах хозяев поля имел большое территориальное преимущество, но создал маловато. Можно вспомнить удар Аклиуша после паса Головина пяткой и сейв Трубина. У «Бенфики» были потенциально опасные подходы, но они тоже ни к чему не привели. Отдыхаем, и дальше второй тайм.
Все — первый тайм завершен.
«Бенфика» заработала угловой, и дело закончилось ударом Актюркоглу влет с подбора из-за штрафной. Мяч попал в Антониу Силву и ушел на от ворот. Могло быть опасно.
Три минуты добавлены к первому тайму.
Здорово сыграл Павлидис в чужой штрафной и в итоге нашел классным пасом Фернандеса, который убрал под правую на замахе и пробил низом в ближний угол — Маецки забрал в прыжке.
Головин плотно пробил из-за штрафной, но в руки Трубину.
Подача со штрафного ни к чему не привела. Отаменди добрался до мяча, но скинул точно в руки Маецки.
Али Мусрати сорвал рукой прорыв Кекчу, завалив того на газон. Желтая карточка.
Биерет на рывке получил передачу в штрафной слева, но не стал бить, а сделал хитрый пас набегавшему по центру Головину. Прочитали защитники «Бенфики», но Александр все равно поаплодировал партнеру.
Головин подал угловой с правого фланга, совсем чуть-чуть не хватило его партнерам сразу в двух эпизодах, чтобы нанести удар по воротам из хорошей позиции. В итоге Биерету досталось мячом по лицу, и все.
Альваро Фернандес совершил еще один пограничный фол, а ведь уже имеет желтую карточку...
Вяжет «Бенфика» монегасков, не давая ничего создавать. Но в то же время сами лиссабонцы вообще не атакуют в последнее время.
Как-то застряла игра в центре поля сейчас.
Трубин нырнул и поймал мяч после опаснейшего прострела Закарии. Иначе Биерет внес бы в сетку.
Очень прилично подал Головин на дальнюю штангу на линию вратарской, но защитники «Бенфики» все же сняли воздух.
Флорентино Луиш сбил на левом фланге раскрутившего его Головина. Больно россиянину было, но он уже поднялся и исполнит штрафной.
Территориально преимущество «Монако» велико, но пока не выходит конвертировать его в моменты даже.
Мусрати сделал длинный перевод налево, Диатта в касание нашел Головина, получил обратную передачу и загрузил в штрафную, но защита гостей справилась.
Альваро Фернандес воткнулся в разогнавшегося Аклиуша — желтая карточка.
59% времени «Монако» владеет мячом в этом матче на данный момент.
Эурснес едва не ударил из опасной позиции в штрафной, но чуть не вышло. Дерзко вылезла в атаку «Бенфика».
«Монако» продолжает владеть преимуществом. Сейчас Диатта подал с левого края — отбилась «Бенфика».
Блестящий удар Аклиуша с левой стороны штрафной, но и блестящий сейв Трубина! Ну а пас пяткой партнеру отдал Головин, между прочим!
Футболисты «Бенфики» практически убежали два в одного защитника, но Павлидис дал откровенно плохой пас на Шельдерупа, остальные защитники успели вернуться, и дело даже до удара не дошло.
После подачи Аклиуша со штрафного монегаски сфолили в атаке на Отаменди. Мусрати перестарался.
Опасный удар Альваро Фернандеса из-за штрафной — Маецки отчаянно прыгнул и не достал, но мяч прошел немного мимо ворот.
Головин шикарно закинул на Биерета, тот дальше переправил в штрафную на Эмболо, который упал после подката Отаменди. Монегаски, конечно, хотели пенальти, но аргентинец сыграл в мяч.
Поееееехали! Матч начался.
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин уже во второй раз в этом сезоне в Лиге чемпионов не пожал руку россиянину Александру Головину перед матчем.
Встречу обслуживает итальянская бригада арбитров с Маурицио Мариани во главе.
А вот стартовый состав «Бенфики» от Бруну Лаже:
Трубин, Силва, Араужу, Отаменди, Фернандес, Эурснес, Луиш, Кекчю, Шельдеруп, Павлидис, Актюркоглу.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Монако» Ади Хюттер:
Маецки, Вандерсон, Салису, Керер, Диатта, Аклиуш, Закария, Мусрати, Головин, Эмболо, Биерет.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов французский «Монако» Александра Головина принимает португальскую «Бенфику» из Лиссабона. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.