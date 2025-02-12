Мостовой: мои прогнозы сбываются на 95 процентов

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что красно-белые готовы к весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на поражение от «Зенита» в финале Зимнего Кубка РПЛ.

«Я могу сказать, что я всегда говорю в начале сезона, какие команды будут участвовать в борьбе за чемпионство. Все, кто следит за прогнозами Александра Мостового, видят, что они сбываются на 95 процентов. Я говорил, что «Краснодар», «Спартак», «Зенит», «Динамо» будут находиться наверху, ЦСКА и «Локомотив» будут чуть дальше. Эти команды там и находятся. Мы будем видеть интригу до конца чемпионата. «Спартак» готов нормально к весенней части чемпионата. По вчерашнему первому тайму игры с «Зенитом» не стоит делать выводов. Там вышло человек семь, которые получают игровую практику. Они не являются основными», — сказал Мостовой.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» завершился с результатом 3:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Счет в поединке открыл Луис Энрике на 16-й минуте игры, для него этот гол стал дебютным за клуб. На 28-й минуте ворота соперника поразил Вендел, а окончательный результат установил Маттео Кассьерра через четыре минуты.

Ранее «Спартак» обязали бороться за чемпионство в 2025 году.