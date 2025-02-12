Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Спартак» обязали бороться за чемпионство в 2025 году

Тренер Семин заявил, что «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство
close
Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с odds.ru заявил, что столичный «Спартак», который за €18,7 млн усилился нападающим сборной Тринидада и Тобаго Ливаем Гарсией, всегда должен бороться за чемпионство.

По его словам, дорогие трансферы красно-белых, которые состоялись в текущее трансферное окно, не являются чем-то новым.

«Спартак» всегда покупал достаточно дорогих игроков, не только сегодня. Насчет их борьбы за чемпионство… «Спартак» изначально, с первого тура всегда должен бороться за первое место. Это команда с большим именем, которая имеет большое число поклонников», — заявил Семин.

Соглашение с 27-летним форвардом заключено до конца 2028 года. Футболист взял в команде 11-й номер и присоединится к команде на сборах в ОАЭ.

Первым клубом за пределами родины стал нидерландский «АЗ Алкмар». Также он выступал за израильские «Ирони» и «Бейтар». Последним клубом нападающего стал греческий АЕК, за который он выступал с 2020 года. В составе афинской команды Гарсия провел 160 матчей, в которых забил 56 мячей и сделал 27 результативных передач.

В сборной Тринидада и Тобаго Гарсия отличился 8 раз в 43 матчах.

Ранее в «Манчестер Сити» назвали виновных в поражении от «Реала».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами