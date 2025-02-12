Коллега Скворцова рассказал, как комментатор получил травму

Спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов своем Telegram-канале рассказал, что произошло в момент, когда комментатор Роман Скворцов получил травму.

Ерыкалов, который был в компании Скворцова и других журналистов вечером 8 февраля, заявил, что не застал сам инцидент, только последствия.

«Как эту ситуацию знаю я: на улице люди из нашей компании случайно встретились с агрессивно настроенной компанией, которая вышла из другого бара, начался разговор, который перетек в конфликт. Одному из тех, кто был в нашей компании, нанесли удар. В этот момент из заведения вышел Роман, и его тоже почти моментально ударили, после чего он упал и потерял сознание», — написал он.

Telegram-канал SHOT сообщил, что комментатора избили, когда он вступился за своего знакомого. Сама супруга Скворцова подтвердила, что инцидент связан с криминалом. Полиция организовала проверку инцидента. 10 февраля в МВД по Новосибирской области сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) УК РФ.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который выиграла команда дивизиона Чернышева.

С 2015 года года Скворцов работает на «Матч ТВ». Он комментирует спортивные мероприятия с 2001 года. Его дебют состоялся на трансляции юниорского мирового первенства по биатлону в Ханты-Мансийске. В 2024 году выиграл премию «Голос спорта» в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК».

Ранее в сети появилось видео, как комментатор Скворцов теряет сознание.