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«Спартак» установил рекорд клуба по тратам на трансферы

«Спартак» потратил €57,1 млн на трансферы в сезоне и установил рекорд клуба
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Московский «Спартак» потратил €57,1 млн на покупки футболистов в сезоне-2024/25, установив клубный рекорд по данному показателю. Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на Transfermarkt.

До этого момента максимальной суммой, которую тратили красно-белые на трансферы, стала цифра €42,5 млн в сезоне-2019/20.

Самым дорогим приобретением «Спартака» стал Ливай Гарсия, который пополнил состав в зимнее трансферное окно. За игрока АЕКа клуб отдал €18,7 млн. На второй строчке расположился трансфер атакующего полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейт» (€14 млн). На третьем месте оказался Пабло Солари. О переходе игрока из «Ривер Плейт» было официально объявлено 11 февраля, сумма трансфера составила €10 млн.

Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» разгромил «Спартак» в финале Зимнего кубка РПЛ.

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