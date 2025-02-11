«Спартак» официально объявил о подписании контракта с аргентинским футболистом

Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании соглашения с аргентинским футболистом Пабло Солари. Контракт с игроком рассчитан на четыре с половиной года.

Сам футболист на YouTube-канале красно-белых дал комментарий о своем переходе и заявил, что пока мало успел увидеть в Москве.

«Готов адаптироваться. Я очень рад, что у меня появилась возможность получить этот новый опыт, и я намерен полностью ей воспользоваться. Мы с Барко почти каждый день были на связи, он мне про все рассказывал и всегда только хорошее», — заявил он

Солари выступал за аргентинский «Ривер Плейт» с лета 2022 года. В 110 матчах за эту команду во всех турнирах он забил 30 мячей и сделал 17 результативных передач. Также он вызывается в сборную Аргентины U23. Рыночная стоимость Солари, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в €7 млн.

Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее трансферы «Спартака» связали с «Зенитом».