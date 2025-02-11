«Спартак» и «Зенит» назвали составы на финал Зимнего кубка РПЛ

Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на финальный матч Зимнего кубка РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Чернов, Мангаш, Пруцев, Зобнин, Барко, Медина, Игнатов, Гарсия.

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Эракович, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Кассьерра, Лусиано, Глушенков.

Поединок пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби и начнется в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, который обслужит судейская бригада во главе с российским арбитром Кириллом Левниковым.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у подопечных Деяна Станковича 37 очков.

Ранее «Спартак» официально объявил о подписании контракта с аргентинским футболистом.