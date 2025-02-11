ЦСКА подписал нового 18-летнего игрока

18-летний атакующий полузащитник Лорран перешел в московский ЦСКА. Об этом пишет издание O Globo.

По информации источника, контракт рассчитан до 2030 года, сделка полностью завершена. Футболистом также интересовались «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал» и «Зенит».

В прошлом сезоне Лорран провел 37 матчей во всех турнирах за бразильский клуб. На его счету четыре оформленных гола и пять результативных передач.

27 января Международная федерация футбола (ФИФА) сняла запрет на трансферы для ЦСКА. Это произошло после того, как москвичи расплатились с «Херенвеном» за покупку нигерийского форварда Чидеры Эджуке. По информации СМИ, ЦСКА отправил долг нидерландскому «Херенвену» за Эджуке через Виктора Давилу, который, в свою очередь, был должен клубу за самостоятельный выкуп контракта летом 2024 года.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги ЦСКА, главным тренером которого является Марко Николич, идет на шестом месте, набрав 31 очко. Отрыв от лидеров — «Краснодара» и «Зенита» — составляет восемь баллов.

Ранее «Спартак» официально объявил о подписании контракта с аргентинским футболистом.