Уругвайский футболист не перейдет в «Зенит» из-за боязни работы с Россией

O Jogo: «Брага» не отпустила Саласара в «Зенит» из-за боязни не получить денег

Португальская «Брага» решила отменить сделку по переходу полузащитника сборной Уругвая Родриго Саласара в петербургский «Зенит», поскольку клуб не устроили гарантии оплаты трансфера. Об этом сообщает O Jogo.

Источник утверждает, что в Португалии опасаются, что из-за наложенных на Россию санкций платеж может не поступить. «Брага» не хочет терять и футболиста, и деньги.

8 февраля «сине-бело-голубые» показали Саласара в видео с одной из тренировок команды на сборах в ОАЭ.

25-летний уругваец выступает за «Брагу» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за португальский клуб, в которых забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось об интересе «Спартака» к Саласару.

11 февраля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в финале Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее «Челси» договорился о переходе 16-летнего казахстанского футболиста.