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«Челси» договорился о переходе 16-летнего казахстанского футболиста

16-летний казахстанский футболист Сатпаев перейдет в «Челси»
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kazfootball.kz

Лондонский «Челси» достиг соглашения о переходе 16-летнего нападающего казахстанского «Кайрата» Дастана Саптаева. Об этом сообщается на странице алматинского клуба в VK.

«Поздравляем Дастана с этим важнейшим шагом в карьере! Мы гордимся его достижениями и уверены, что впереди его ждут новые вершины!» — говорится в заявлении «Кайрата».

Отмечается, что официально Сатпаев сможет присоединиться к «Челси» только после наступления совершеннолетия — это произойдет летом 2026 года. До этого времени футболист продолжит выступления за команду из Казахстана.

Условия сделки не раскрываются. По информации портала Transfermarkt, за игрока лондонцы заплатят €2,4 млн.

Сатпаев дебютировал за основную команду «Кайрата» в мае 2024 года в возрасте 15 лет. За это время он провел пять встреч, в которых забил один мяч.

Ранее узбекистанский талант подписал контракт с «Манчестер Сити».

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