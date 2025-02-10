Касаткина не отдала ни одного гейма сопернице на турнире в Дохе

Касаткина обыграла Кудерметову на турнире в Дохе, не проиграв ни гейма

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе. В стартовом поединке она разгромила соотечественницу Полину Кудерметову.

Во встрече, которая продолжалась 42 минуты, Касаткина не отдала ни одного гейма сопернице — 6:0, 6:0. В активе первой ракетки России один эйс, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-поинтов из семи. Кудерметова ни разу не подала навылет, сделала две двойных ошибки и не реализовала ни одного брейк-поинта из двух.

В матче второго раунда Касаткина сыграет с Элиной Аванесян из Армении, которая обыграла китаянку Синьюй Ван — 7:6 (7:3), 1:6, 7:6 (7:5). Аванесян сменила спортивное гражданство с российского на армянское в августе 2024 года.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее российский тренер назвал причину проблем Андрея Рублева.