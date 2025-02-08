Российский тренер назвал причину проблем Рублева

Заслуженный тренер России Виктор Янчук назвал излишнее желание выиграть причиной проблем теннисиста Андрея Рублева. Его слова приводит «Советский спорт».

«Андрей перегорает от излишнего желания выиграть и несоответствия данной цели. Формой пока не блещет. Это одна из причин уровня нынешнего выступления. Андрей еще может показать себя, но это должно совпасть с его пиком формы и настроем», — заявил Янчук.

1 февраля Рублев не сумел обыграть 102-ю ракетку мира Александра Ковачевича из США в полуфинале турнира в Монпелье.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву предрекли теннисный ренессанс.