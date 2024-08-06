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Российская теннисистка подтвердила смену спортивного гражданства

Российская теннисистка Аванесян подтвердила смену спортивного гражданства

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская теннисистка Элина Аванесян подтвердила смену спортивного гражданства. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

«Для меня большая честь сообщить, что я получила армянское гражданство и с гордостью буду представлять Армению на турнире в Цинциннати в понедельник. Это путешествие было невероятным. Я рада возможности показать свои лучшие качества на площадке и играть за родину своих предков. Спасибо всем за вашу непоколебимую поддержку!» — написала Аванесян.

5 августа в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) спортивное гражданство Аванесян изменилось с российского на армянское.

В июне министр спорта Армении Карен Гилоян сообщил, что родившаяся в Пятигорске спортсменка будет выступать за Армению.

Аванесян занимает 58-е место в рейтинге WTA. В прошлом месяце она вышла в первый финал в карьере в румынском городе Яссы, однако уступила россиянке Мирре Андреевой. Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:5, 4:0. Матч продолжался 2 часа 21 минуту.

Летом 2023 года Аванесян смогла выйти в четвертый круг на Турнире Большого Шлема «Ролан Гаррос», попав в основную сетку как «лаки-лузер».

Ранее французская теннисистка предрекла Андреевой большое будущее.

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