Вратарь «Динамо» стал лучшим бомбардиром команды на Зимнем кубке РПЛ

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук стал лучшим бомбардиром команды на Зимнем кубке Российской премьер-лиги (РПЛ) — тренировочном турнире, который проводится в паузе чемпионата в рамках сборов команд в ОАЭ.

На 33-й минуте встречи группового этапа против «Спартака» (0:1) Лещук отправил мяч в свои ворота после неудачного паса от защитника Николаса Маричаля. Также динамовцы уступили «Краснодару» со счетом 0:1, а 10 февраля разгромно проиграли «Ростову» в матче за пятое место — 0:4.

Ранее Лещук стал первым вратарем за 23 года, который смог забить гол в высшем российском дивизионе.

Также 10 февраля состоится матч за третье место на Зимнем кубке РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

11 февраля трофей разыграют «Спартак» и «Зенит». Эта встреча начнется также в 19:30 мск.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте идет «Динамо». Подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице.

Ранее экс-тренер сборной России заявил, что не хочет видеть Квинси Промеса в РПЛ.