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«Ростов» разгромил «Динамо» в матче Зимнего кубка РПЛ

«Ростов» разгромил «Динамо» со счетом 4:0 и занял пятое место в Зимнем кубке РПЛ
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Алексей Филиппов/РИА Новости

«Ростов» разгромил «Динамо» в матче за пятое место Зимнего Кубка РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Уже в первом тайме ростовчане учинили разгром: на 7-й и 45+1-й минутах отличился Егор Голенков, а на 33-й минуте забил Мохаммад Мохеби. Во втором тайме на 51-й минуте отличился Роналдо.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Также 10 февраля пройдет матч за третье место между ЦСКА и «Краснодаром». 11 февраля главный трофей разыграют «Спартак» и «Зенит».

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте идет «Динамо». Подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. «Ростов» занимает седьмую строчку — у коллектива Валерия Карпина 26 очков.

Ранее уход Валерия Карпина из «Ростова» не стали называть проблемой.

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