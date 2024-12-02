Вратарь «Динамо» установил уникальное достижение

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук стал первым вратарем за 23 года, кто смог забить гол в высшем футбольном российском дивизионе.

22 сентября 2001 года вратарь «Торпедо-ЗИЛ» Андрей Новосадов реализовал пенальти в матче с «Факелом».

Встреча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ахматом» и «Динамо», которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена», завершилась со счетом 1:1.

На 22-й минуте матча отличился казахский нападающий «Ахмата» Максим Самородов. На последней, 96-й минуте матча ничью для «бело-голубых» спас пришедший в чужую штрафную на угловой Лещук.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает пятое место, набрав 32 очка. «Ахмат» располагается в зоне вылета: коллектив Сергея Ташуева идет на 15-й позиции — после этой игры у них стало десять баллов.

В следующем туре РПЛ «Динамо» сыграет дома с «Химками». Встреча состоится 8 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

«Ахмат» в следующем матче сыграет дома с «Оренбургом». Встреча состоится также 8 декабря. Команды выйдут на поле в 19:00 мск.

Ранее российский футболист призвал завершить карьеру тех, кто не хочет играть за сборную.