Экс-тренер сборной России заявил, что не хочет видеть Промеса в России

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичному «Спартаку» нет необходимости снова сотрудничать с нидерландским футболистом Квинси Промесом.

По его словам, голландец после вынесения обвинительных приговоров по уголовным делам не должен играть в России.

«Я бы не хотел видеть Промеса в нашем чемпионате. Он лично мне ничего плохого не сделал, но с другой стороны нужно думать о чистоте всего нашего футбола, наших игроков, наших клубов», — заявил Пономарев.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня 2024 года. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение. 5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее бывший тренер сборной России объяснил, зачем «Зенит» и «Спартак» тратят рекордные деньги.