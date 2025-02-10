Появились подробности нападения на комментатора Скворцова

Комментатор Роман Скворцов получил травму, из-за которой попал в реанимацию, в результате конфликта с посетителями бара в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, по записям камер видеонаблюдения выяснили, что Скворцов вышел из бара, также вышли двое мужчин на улицу из другого заведения. Один из них нанес один удар Скворцову, отчего тот упал», — указано в сообщении.

Telegram-канал SHOT сообщил, что комментатора избили, когда он вступился за своего знакомого. Сама супруга Скворцова подтвердила, что инцидент связан с криминалом.

Telegram-канал Sport Baza сообщил, что комментатор находится в тяжелом состоянии, однако журналист Дмитрий Ерыкалов в своем Telegram-канале опроверг это и заявил, что жизни Скворцова ничего не угрожает.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который выиграла команда дивизиона Чернышёва.

С 2015 года года Скворцов работает на «Матч ТВ». Он комментирует спортивные мероприятия с 2001 года. Его дебют состоялся на трансляции юниорского мирового первенства по биатлону в Ханты-Мансийске. В 2024 году выиграл премию «Голос спорта» в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК».

Ранее появилась информация, что полиция проводит проверку по факту травмы Скворцова.