Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«У нас СВО идет»: легенда ЦСКА обвинил «Спартак» в растрате денег

Экс-игрок ЦСКА Масалитин заявил, что «Спартак» потратил на Гарсию слишком много
close
Официальный сайт футбольного клуба «Спартак-Москва»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с «Газетой.Ru» обвинил российские клубы в безрассудной трате денег.

По его словам, столичный «Спартак», который за €18,7 млн усилился нападающим сборной Тринидада и Тобаго Ливаем Гарсией, разозлил большое количество людей.

«Тяжело осознавать, когда такие дорогие трансферы совершаются. Что «Зенит» бабками бросается, что «Спартак». Понятно, что это клубные финансы, но по большому счету это наши деньги! «Лукойл» — государственный, и «народное достояние» — «Газпром» — государственное. У нас СВО идет, нам надо деньги на другое тратить. А тут такие трансферы — как народ на это будет смотреть вообще? Если вы что-то подобное делаете, то хотя бы сумму не называйте!» — сказал Масалитин.

Соглашение с 27-летним форвардом заключено до конца 2028 года. Футболист взял в команде 11-й номер и присоединится к команде на сборах в ОАЭ.

Первым клубом за пределами родины стал нидерландский «АЗ Алкмар». Также он выступал за израильские «Ирони» и «Бейтар». Последним клубом нападающего стал греческий АЕК, за который он выступал с 2020 года. В составе афинской команды Гарсия провел 160 матчей, в которых забил 56 мячей и сделал 27 результативных передач.

В сборной Тринидада и Тобаго Гарсия отличился 8 раз в 43 матчах.

Ранее бывший тренер «Спартака» рассказал об особенностях зимнего трансферного окна.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами