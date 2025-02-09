«У нас СВО идет»: легенда ЦСКА обвинил «Спартак» в растрате денег

Экс-игрок ЦСКА Масалитин заявил, что «Спартак» потратил на Гарсию слишком много

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с «Газетой.Ru» обвинил российские клубы в безрассудной трате денег.

По его словам, столичный «Спартак», который за €18,7 млн усилился нападающим сборной Тринидада и Тобаго Ливаем Гарсией, разозлил большое количество людей.

«Тяжело осознавать, когда такие дорогие трансферы совершаются. Что «Зенит» бабками бросается, что «Спартак». Понятно, что это клубные финансы, но по большому счету это наши деньги! «Лукойл» — государственный, и «народное достояние» — «Газпром» — государственное. У нас СВО идет, нам надо деньги на другое тратить. А тут такие трансферы — как народ на это будет смотреть вообще? Если вы что-то подобное делаете, то хотя бы сумму не называйте!» — сказал Масалитин.

Соглашение с 27-летним форвардом заключено до конца 2028 года. Футболист взял в команде 11-й номер и присоединится к команде на сборах в ОАЭ.

Первым клубом за пределами родины стал нидерландский «АЗ Алкмар». Также он выступал за израильские «Ирони» и «Бейтар». Последним клубом нападающего стал греческий АЕК, за который он выступал с 2020 года. В составе афинской команды Гарсия провел 160 матчей, в которых забил 56 мячей и сделал 27 результативных передач.

В сборной Тринидада и Тобаго Гарсия отличился 8 раз в 43 матчах.

Ранее бывший тренер «Спартака» рассказал об особенностях зимнего трансферного окна.