Бывший тренер «Спартака» рассказал об особенностях зимнего трансферного окна

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газеты.Ru» заявил, что в текущее зимнее окно переходов российские команды стремятся тратить деньги на игроков атакующей линии.

По его словам, именно футболисты атаки преимущественно делают разницу на футбольном поле.

«Все команды стараются работать в своем бюджете и усиливать те позиции, которые требуют особых навыков. В первую очередь, это игроки атакующей линии — защитников особо никто не берет, потому что среди них нет в большинстве случаев принципиальной разницы. Дорогостоящие игроки всегда составляют приоритетное направление именно в передней линии», — заявил Гладилин.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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