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«Спартак» установил клубный рекорд по тратам на покупку игроков

Transfermarkt: «Спартак» побил клубный рекорд по тратам на приобретение игроков
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Официальный сайт футбольного клуба «Спартак-Москва»

Московский «Спартак» побил клубный рекорд по тратам на приобретение игроков за один сезон, согласно данным портала Transfermarkt.

7 февраля «красно-белые» объявили о подписании форварда сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсии — этот трансфер стал самым дорогим в истории клуба. По данным Transfermarkt, сумма перехода составила €18,7 млн.

Также сообщается, что в сезоне-2024/2025 «Спартак» потратил в сумме €47,1 млн на трансферы. Ранее клубом были приобретены защитники Миенти Абена и Рикарду Мангаш, полузащитники Игорь Дмитриев, Эсекьель Барко, вратарь Илья Помазун, а также нападающие Маркиньос и Виллиан Жозе. Последний уже успел покинуть «Спартак».

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2019/20: тогда «красно-белые» приобрели Гуса Тиля, Резиуана Мирзова, Джордана Ларссона, Эсекьеля Понсе и Алекса Крала на сумму €42,5 млн.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее Александр Мостовой усомнился в стоимости новичка «Спартака».

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