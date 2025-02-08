Кучеров установил уникальное достижение в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на первое место в списке ассистентов клуба за всю историю.

Уже в первые три минуты встречи против «Детройт Ред Уингз» россиянин сделал две голевые передачи. Таким образом, у него стало 609 ассистов за «Тампу-Бэй» и он обошел в списке лидеров 34-летнего защитника Виктора Хедмана (607).

На момент написания новости встреча на «Литл Сизарс Арене» продолжается. В середине второго периода «Тампа-Бэй» ведет со счетом 4:2.

В составе «Детройта» первую шайбу забросил российский нападающий Владимир Тарасенко.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее судьи устроили драку на Матче звезд КХЛ.