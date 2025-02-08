Судьи устроили драку на Матче звезд КХЛ

Арбитры Торнике Кучава и Александр Сысуев устроили шуточную драку во время Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В конце первого периода встречи между дивизионами Чернышева и Харламова Кучава и Сысуев сбросили шлемы и устроили драку. Кучаве удалось свалить коллегу на лед, в результате чего у того пошла кровь из носа.

Матч звезд КХЛ проходит в Новосибирске 8-9 февраля. Дивизион Чернышева обыграл дивизион Харламова со счетом 10:6 и встретится в финале с командой дивизиона Боброва — они обыграли дивизион Тарасова со счетом 9:6.

Игры за первое и третье место пройдут 9 февраля.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее экс-голкипер НХЛ рассказал о первой шайбе Овечкина.