«Зенит» подписал футболиста сборной Уругвая

Петербургский «Зенит» и португальская «Брага» оформили сделку по переходу полузащитника сборной Уругвая Родриго Саласара. Об этом сообщает Metaratings.

Источник утверждает, что в ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

8 февраля «сине-бело-голубые» показали Саласара в видео с одной из тренировок команды на сборах в ОАЭ.

25-летний уругваец выступает за «Брагу» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за португальский клуб, в которых забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

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В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

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