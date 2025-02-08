Аршавин ответил на вопрос о тренерской карьере

Аршавин заявил, что пока не думает о работе тренером

Заместитель генерального директора по спортивному развитию петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что пока не думает о работе тренером. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас лицензия только на помощника главного тренера в РПЛ. Для обучения на главного тренера нужно какое-то время поработать. Интересно ли поработать тренером? Посмотрим, если когда-нибудь будет какое-то предложение, но пока я об этом не думаю», — заявил Аршавин.

В 1999 году Аршавин дебютировал за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за краснодарскую «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

Ранее Аршавин заявил, что хочет стать президентом «Зенита».