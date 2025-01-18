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«Манчестер Сити» подписал с Холандом крупнейший контракт в истории футбола

Daily Mail: Холанд подписал с «МС» крупнейший контракт в истории футбола
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Jason Cairnduff/Reuters

Норвежский футболист Эрлинг Холанд подписал с английским «Манчестер Сити» крупнейший контракт в истории футбола, передает Daily Mail.

По новому соглашению, которое рассчитано до конца сезона-2033/34, Холанд будет зарабатывать чуть менее €1 млн в неделю.

В нынешнем сезоне норвежец провел 27 матчей во всех соревнованиях за «Манчестер Сити», в которых забил 21 гол.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает шестое место, набрав 35 очков в 21 туре. Лидирует в таблице «Ливерпуль», у которого 47 баллов.

Ранее Холанд выразил уверенность в том, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола выведет команду из кризиса.

«Мы должны оставаться позитивными, даже если это трудно. Пеп найдет решение, он делает это каждый год. Мы по-прежнему верим в него», — заявил Холанд.

Ранее тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола развелся с женой после 30 лет совместной жизни.

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