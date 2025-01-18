«Манчестер Сити» подписал с Холандом крупнейший контракт в истории футбола

Норвежский футболист Эрлинг Холанд подписал с английским «Манчестер Сити» крупнейший контракт в истории футбола, передает Daily Mail.
По новому соглашению, которое рассчитано до конца сезона-2033/34, Холанд будет зарабатывать чуть менее €1 млн в неделю.
В нынешнем сезоне норвежец провел 27 матчей во всех соревнованиях за «Манчестер Сити», в которых забил 21 гол.
В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает шестое место, набрав 35 очков в 21 туре. Лидирует в таблице «Ливерпуль», у которого 47 баллов.
Ранее Холанд выразил уверенность в том, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола выведет команду из кризиса.
«Мы должны оставаться позитивными, даже если это трудно. Пеп найдет решение, он делает это каждый год. Мы по-прежнему верим в него», — заявил Холанд.
Ранее тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола развелся с женой после 30 лет совместной жизни.