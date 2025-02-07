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Стало известно, кто разыграет трофей Зимнего кубка РПЛ

«Спартак» и «Зенит» сыграют в финале Зимнего кубка РПЛ
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Алексей Даничев/РИА Новости

Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» сыграют в финале Зимнего кубка Российской-премьер-лиги (РПЛ) — турнира, который проходит в Абу-Даби в паузе чемпионата.

В последнем матче группового этапа москвичи переиграли «Динамо» со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече в свои ворота отправил вратарь «бело-голубых» Игорь Лещук после неудачного паса от защитника Николаса Маричаля на 33-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой встрече «красно-белые» обыграли «Краснодар» со счетом 3:2.

В другой группе «Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА со счетом 2:2, победив в серии пенальти, а также обыграл «Ростов» — 2:1.

Встреча «Спартака» и «Зенита» состоится 11 февраля. В матче за третье место встретятся ЦСКА и «Краснодар». В игре за пятое место — «Динамо» и «Ростов». Обе встречи пройдут 10 февраля.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее Александр Мостовой усомнился в стоимости новичка «Спартака».

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