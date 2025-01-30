«Спартак» одолел «Краснодар» на Зимнем кубке РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в рамках Зимнего Кубка РПЛ.

Матчи турнира проводятся в ОАЭ. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Деяна Станковича. Счет в матче открыл «Спартак», на 20-й минуте игры отличился Тео Бонгонда. Через две минуты Жоау Батчи сравнял счет, а на 54-й минуте «Краснодар» вышел вперед благодаря голу Никиты Кривцова. Красно-белые установили равенство на табло на 70-й минуте, когда отличился Роман Зобнин, а победный гол на свой счет записал Даниил Зорин на второй минуте компенсированного времени.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Обеим командам в своей группе еще предстоит провести по одному матчу — с московским «Динамо». «Краснодар» сразится с соперниками 4 февраля, а «Спартак» — 7-го числа. В другой группе играют московский ЦСКА, петербургский «Зенит» и «Ростов».

«Краснодар» — лидер турнирной таблицы Российской премьер-лиги, в активе команды 39 баллов. Такое же количество очков имеет «Зенит», идущий вторым и уступающий по дополнительным показателям. «Спартак» замыкает тройку лучших, отставая на два балла от лидеров.

Ранее бывший игрок «Спартака» оценил возможный уход основных игроков команды.