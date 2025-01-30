Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Спартак» одолел «Краснодар» на Зимнем кубке РПЛ

«Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:2 на Зимнем кубке РПЛ
close
ФК «Спартак-Москва»

Московский «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в рамках Зимнего Кубка РПЛ.

Матчи турнира проводятся в ОАЭ. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Деяна Станковича. Счет в матче открыл «Спартак», на 20-й минуте игры отличился Тео Бонгонда. Через две минуты Жоау Батчи сравнял счет, а на 54-й минуте «Краснодар» вышел вперед благодаря голу Никиты Кривцова. Красно-белые установили равенство на табло на 70-й минуте, когда отличился Роман Зобнин, а победный гол на свой счет записал Даниил Зорин на второй минуте компенсированного времени.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Обеим командам в своей группе еще предстоит провести по одному матчу — с московским «Динамо». «Краснодар» сразится с соперниками 4 февраля, а «Спартак» — 7-го числа. В другой группе играют московский ЦСКА, петербургский «Зенит» и «Ростов».

«Краснодар» — лидер турнирной таблицы Российской премьер-лиги, в активе команды 39 баллов. Такое же количество очков имеет «Зенит», идущий вторым и уступающий по дополнительным показателям. «Спартак» замыкает тройку лучших, отставая на два балла от лидеров.

Ранее бывший игрок «Спартака» оценил возможный уход основных игроков команды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами