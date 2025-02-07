«Фиорентина» победила «Интер» в матче чемпионата Италии

«Фиорентина» обыграла «Интер» всухую, со счетом 3:0, в перенесенном матче чемпионата Италии по футболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги матча.

Перенос матча состоялся после того, как 1 декабря 2024 года на 15-й минуте у хавбека «Фиорентины» Эдоардо Бове произошла остановка сердца — футболиста экстренно госпитализировали и поставили дефибриллятор.

Поэтому матч между клубами начался с 16-й минуты и завершился разгромом «Интера» всухую — в копилке «Фиорентины» это уже третья победа подряд, которая приносит команде четвертое место в таблице серии А чемпионата Италии с 42 очками. При этом «Интер» пока сохраняет второе место в этой таблице, имея 51 очко.

Следующая встреча клубов пройдет 10 февраля в Милане, в рамках того же 24-го тура.

До этого «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании, разгромив «Валенсию» со счетом 5:0.

Ранее «Ливерпуль» вышел в финал Кубка английской лиги.