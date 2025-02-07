«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка английской лиги

«Ливерпуль» вышел в финал Кубка английской лиги, разгромив «Тоттенхэм».

Матч, который состоялся на стадионе «Энфилд», завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев. На 34-й минуте отличился Коди Гакпо, на 51-й Мохамед Салах реализовал пенальти. На 75-й минуте отличился Доминик Собослаи, а на 80-й — Вирджил ван Дейк.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч этого противостояния состоялся 8 января на «Уайт Харт Лэйн» — в нем подопечные Арне Слота уступили со счетом 0:1. Таким образом, победив 4:1 по сумме двух встреч, «Ливерпуль» вышел в финал.

За трофей «Ливерпуль» поборется с победителем пары «Ньюкаслом», который сенсационно выбил «Арсенал», дважды победив со счетом 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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