«Барселона» разгромила «Валенсию» в Кубке Испании

«Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании, разгромив «Валенсию».

Матч, который состоялся на стадионе «Месталья», завершился со счетом 5:0 в пользу гостей. Уже в первом тайме своему бывшему клубу трижды забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес — он отличился на 3, 17 и 30-й минутах. Еще по голу добавили Фермин Лопес на 23-й и Ламин Ямаль на 59-й минутах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Также в полуфинал турнира, помимо каталонцев, пробились мадридские «Реал» и «Атлетико», а также «Реал Сосьедад».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Ливерпуль» вышел в финал Кубка английской лиги.