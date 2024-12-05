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Стало известно, сколько пропустит потерявший сознание футболист

La Repubblica: Бове из «Фиорентины» не сможет играть полгода в чемпионате Италии

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Massimo Paolone/Global Look Press

Недавно потерявший сознание хавбек «Фиорентины» Эдоардо Бове согласился на установку дефибриллятора. Таким образом, после этого он не сможет выступать в Италии полгода. Об этом сообщает La Repubblica.

Источник утверждает, что данный срок регламентирован правилами чемпионата Италии. Регламент проведения чемпионата Италии не позволяет футболисту выступать на соревнованиях, пока с момента имплантации дефибриллятора прошло менее шести месяцев.

На 18-й минуте встречи «Фиорентина» — «Интер», которая проходила на стадионе «Артемио Франко» во Флоренции, Бове оказался на газоне. Он был оперативно окружен футболистами обеих команд. Футболист получил первую помощь и был на носилках доставлен в машину скорой помощи.

По этой же причине другой итальянский клуб, «Интер», расстался с хавбеком Кристианом Эриксеном. Он перенес остановку сердца в матче чемпионата Европы между Данией и Финляндией в 2021 году. Ему был установлен кардиовертер-дефибриллятор. Сейчас Эриксен выступает за английский «Манчестер Юнайтед», где подобное разрешено.

Ранее российский футболист призвал завершить карьеру тех, кто не хочет играть за сборную.

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Футбол. Чемпионат Италии
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