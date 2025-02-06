Диакаби упал в штрафной «Барселоны» — врезался в плечо Эрика Гарсии, когда пытался пробить головой. Тренерский штаб «Валенсии» требует пенальти, однако нарушения правил там не было.
Фран Перес влетел в штрафную «Барселоны» и пробил с острого угла, но попал в Кубарси, который заблокировал удар в подкате!
Щенсны под давлением нападающих «Валенсии» выбил мяч за боковую.
Уго Гильямон попал шипами в ногу Педри в грубом подкате! Это вышло случайно, но в любом случае было очень безрассудно. Арбитр свистнул фол, но не стал давать даже желтую карточку.
Кубарси упал на газон и схватился за нос после верхнего единоборства с соперником. К счастью, ничего серьезного не случилось. Защитник продолжит игру.
«Барселона» владеет мячом на чужой половине поля.
ГООООЛ!!! «Барселона» очень быстро открывает счет — 1:0! Бальде выдал прекрасный заброс в штрафную на Феррана Торреса, и тот спокойно пробил мимо вратаря! Воспитанник «Валенсии» извиняется перед родными трибунами.
«Валенсия» с первых минут рванула в штрафную «Барселоны», но до удара дело не дошло.
Матч начался!
Стартовый состав «Барселоны»: Щенсны, Кубарси, Бальде, Кунде, Гарсия, де Йонг, Педри, Фермин, Рафинья, Ямаль, Ферран Торрес.
Стартовый состав «Валенсии»: Димитриевски, Ааронс, Москера, Диакаби, Гасиоровски, Васкес, Хави Герра, Пепелу, Перес, Серхи Канос, Садик.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Барселона» сыграет с «Валенсией» в 1/4 финала Кубка Испании. Начало встречи — в 23.30 мск.