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Спорт

Унижение повторится? «Барселона» бьется с «Валенсией» за полуфинал Кубка. LIVE

Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. «Валенсия» — «Барселона». ОНЛАЙН

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Рафинья в матче Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона»

REUTERS/Rodrigo Antunes
«Барселона» играет с «Валенсией» в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Недавно команды встречались в рамках Ла Лиги, и каталонцы одержали победу со счетом 7:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Испании. 1/4 финала
1-й тайм
06 февраля 23:30
Валенсия
Валенсия, Испания
0 : 1
Барселона
Барселона, Испания
3' Ф. Торрес
Стадион «Месталья», Валенсия, Испания
1-й тайм

3' Ф. Торрес

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'15

Диакаби упал в штрафной «Барселоны» — врезался в плечо Эрика Гарсии, когда пытался пробить головой. Тренерский штаб «Валенсии» требует пенальти, однако нарушения правил там не было.

'14

Фран Перес влетел в штрафную «Барселоны» и пробил с острого угла, но попал в Кубарси, который заблокировал удар в подкате!

'11

Щенсны под давлением нападающих «Валенсии» выбил мяч за боковую.

'10

Уго Гильямон попал шипами в ногу Педри в грубом подкате! Это вышло случайно, но в любом случае было очень безрассудно. Арбитр свистнул фол, но не стал давать даже желтую карточку.

'8

Кубарси упал на газон и схватился за нос после верхнего единоборства с соперником. К счастью, ничего серьезного не случилось. Защитник продолжит игру.

'6

«Барселона» владеет мячом на чужой половине поля.

'3

ГООООЛ!!! «Барселона» очень быстро открывает счет — 1:0! Бальде выдал прекрасный заброс в штрафную на Феррана Торреса, и тот спокойно пробил мимо вратаря! Воспитанник «Валенсии» извиняется перед родными трибунами.

'2

«Валенсия» с первых минут рванула в штрафную «Барселоны», но до удара дело не дошло.

'1

Матч начался!

23:25

Стартовый состав «Барселоны»: Щенсны, Кубарси, Бальде, Кунде, Гарсия, де Йонг, Педри, Фермин, Рафинья, Ямаль, Ферран Торрес.

23:20

Стартовый состав «Валенсии»: Димитриевски, Ааронс, Москера, Диакаби, Гасиоровски, Васкес, Хави Герра, Пепелу, Перес, Серхи Канос, Садик.

23:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Барселона» сыграет с «Валенсией» в 1/4 финала Кубка Испании. Начало встречи — в 23.30 мск.

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