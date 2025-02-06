«Он богатый человек»: Губерниев о штрафе Дзюбы за интервью

Журналист Губерниев о штрафе Дзюбы за интевью: не обеднеет

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовать нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу на 250 тысяч рублей за интервью, передает «Матч ТВ».

«Дзюба много там наговорил. Характер интервью Дзюбы был такой: вы все — говно, а я д'Артаньян. Думаю, Дзюба не обеднеет. Он богатый человек», — сказал Губерниев.

17 января стало известно, что в комитет по этике обратилась Российская премьер-лига (РПЛ) по инициативе московского «Локомотива». Письмо было направлено в связи со скандальным интервью форварда.

После интервью, в котором Дзюба критически высказывался о «Локомотиве», клуб выпустил заявление, в котором указал, что расценивает оценки и манеру высказываний, которые допустил в своих ответах Дзюба, как грубое нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу.

Дзюба выступал за московский «Локомотив» с 2023 по 2024 год.

Ранее в РПЛ высказались о штрафе Дзюбы за скандальное интервью.