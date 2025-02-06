«Другие будут знать»: в РПЛ высказались о штрафе Дзюбы за скандальное интервью

Глава РПЛ Алаев о штрафе для Дзюбы: хочется не вспоминать о былом

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев хотел бы, чтобы тема с интервью российского нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы была закрыта. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Надеюсь, что другие футболисты будут помнить этот случай и не выходить за рамки в своих интервью. Рад, что Артема не дисквалифицировали, и он продолжит играть в футбол. Хочется финально все закрыть и не вспоминать о былом. Теперь другие футболисты будут знать определенные ориентиры», — заявил Алаев.

Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике оштрафовал форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу за скандальное интервью «Матч ТВ» на 250 тысяч рублей.

17 января стало известно, что в комитет по этике обратилась Российская премьер-лига по инициативе московского «Локомотива». Письмо было направлено в связи со скандальным интервью форварда.

После интервью, в котором Дзюба критически высказывался о «Локомотиве», клуб выпустил заявление, в котором указал, что расценивает оценки и манеру высказываний, которые допустил в своих ответах Дзюба, как грубое нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу.

Дзюба выступал за московский «Локомотив» с 2023 по 2024 год.

Ранее дубль Дзюбы помог «Акрону» одержать победу.