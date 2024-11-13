«Локомотив» обвинил Дзюбу в неуважении к футбольному сообществу

Футбольный клуб «Локомотив» выступил с заявлением относительно нашумевшего интервью нападающего «Акрона» Артема Дзюбы. Об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников».

«Мы расцениваем оценки и манеру высказываний, которые допустил в своих ответах Артем Дзюба, как грубое нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу», — считают в клубе.

Дзюба выступал за московский «Локомотив» с 2023 по 2024 год. Летом 2024 года он перешел в тольяттинский «Акрон». Он уже сыграл за команду в шести матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. В матче 12-го тура Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита» (0:5) Дзюба получил повреждение и был заменен уже на 10-й минуте игры, вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде.

3 ноября Дзюба вышел на поле в матче с самарскими «Крыльями Советов» и забил один мяч (2:0), а в игре со «Спартаком» (0:4) результативными действиями не отметился.

Ранее Дзюбе пожелали побить рекорд Александра Кержакова.