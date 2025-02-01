«Переживем»: в «Спартаке» ответили на скандальное интервью Кокорина

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов заявил, что не согласен со скандальными словами российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина про уровень чемпионата России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Уровень, возможно, где-то и просел, если сравнивать с ребятами, с которыми я когда-то начинал. Потом мы лет через 20 скажем, что нынешние игроки были чуть сильнее следующего поколения. А если Кокорин так считает, то ничего страшного в этом нет. Переживем!» — заявил он.

В интервью Кокорин рассказал о своем периоде карьеры в «Спартаке», заявив, что подписал контракт назло «Зениту». Также он назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) «говном».

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис», за который выступает до сих пор.

С 2011 по 2017 год Кокорин выступал в составе сборной России, он — участник чемпионатов Европы 2012, 2016 годов и чемпионата мира 2014 года.

Ранее Кокорина призвали проверить из-за оскорбления футбола в России.