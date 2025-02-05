НХЛ сделала заявление из-за ситуации с допуском России на Олимпиаду

В НХЛ заявили, что не могут повлиять на МОК в вопросе допуска России на ОИ-2026

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что у Лиги нет влияния на Международный олимпийский комитет (МОК) в вопросе допуска сборной России по хоккею на зимние Олимпийские игры — 2026. Его слова приводит Odds.ru.

«Мы не имеем никакого контроля над тем, что МОК может решить в отношении участия российских хоккеистов в Олимпийских играх», — заявил Дэйли.

О том, что решение по допуску России на Олимпиаду будет принимать МОК, а не Международная федерация хоккея (IIHF), сообщил представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре.

4 февраля Международная федерация хоккея не допустила сборную России в программу чемпионатов мира, которые пройдут в 2026 году под эгидой организации.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее стало известно, когда МОК примет решение по допуску сборной России на Олимпиаду.