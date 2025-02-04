Стало известно решение IIHF по допуску сборной России по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) после заседания совета, длительного обсуждения и рассмотрения вопросов безопасности продлила отстранение национальной сборной России. Об этом пишет «Матч ТВ».

Российская команда не была допущена в программу чемпионатов мира под эгидой IIHF. Сборная России не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

31 января председатель Шведской ассоциации хоккея, член правления Международной федерации хоккея (IIHF) Андерс Ларссон заявил, что шведская национальная команда не намерена бойкотировать зимние Олимпийские игры и чемпионат мира в том случае, если на эти турниры будет допущена сборная России.

Ранее олимпийский чемпион обратился с пожеланием к международным спортивным руководителям.