Стало известно, когда МОК примет решение по допуску сборной России на Олимпиаду

РИА Новости: МОК примет решение по допуску сборной России на ОИ в конце марта

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по допуску хоккейной сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 после выборов президента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с информацией.

Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии с 19 по 21 марта.

О том, что решение по допуску России на Олимпиаду будет принимать МОК, а не Международная федерация хоккея (IIHF), сообщил представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре.

4 февраля Международная федерация хоккея не допустила сборную России в программу чемпионатов мира, которые пройдут в 2026 году под эгидой организации.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее появилась информация, что решение по допуску сборной России на ЧМ может быть пересмотрено при одном условии.