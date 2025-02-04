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«Бессовестные твари»: Тарасова заявила, что не надеется на участие российских хоккеистов на ОИ

Татьяна Тарасова не верит в участие российских хоккеистов на Олимпиаде
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не надеется на то, что российских хоккеистов допустят к участию в Олимпиаде, передает ТАСС.

«Они нас не допускают, потому что предполагают, что мы можем выиграть. Вот и все. Не могу назвать их иначе, как бессовестные твари. Надежды у меня на участие наших хоккеистов в Олимпиаде почти нет», — сказала Тарасова.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборные России и Белоруссии к участию на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее IIHF сделала официальное заявление в связи с недопуском сборной России.

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