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Тарасова сообщила о своем состоянии на фоне слухов о проблемах с сердцем

Татьяна Тарасова опровергла новости о том, что у нее проблемы с сердцем
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала «чистым враньем» сообщения о том, что ей пришлось вызвать скорую помощь из-за проблем с сердцем. В беседе с 360.ru она заявила, что абсолютно здорова.

«Я здорова, да никто, никто ко мне не приезжал. Я никого не вызывала. Это чистое вранье», — сообщила тренер.

Она добавила, что никто не позвонил ей, чтобы уточнить правдивость слухов перед тем, как опубликовать новость об этом. Тарасова заявила, что это подрывает доверие к журналистам, из-за чего она уже не верит «ни одному слову» представителей СМИ.

Напомним, сегодня утром Telegram-канал SHOT сообщил, что 77-летней Тарасовой стало плохо – она ощутила сильные боли в сердце и вызвала скорую помощь. Уточнялось, что медики якобы диагностировали гипертоническую болезнь с преобладанием сердечных симптомов.

Ранее Татьяна Тарасова обвинила журналистов в излишнем внимании к сыну Плющенко.

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