Мостовой сделал выбор между Месси и Роналду

Российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на слова форварда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который заявил, что считает себя лучшим в истории, не согласившись с португальцем, передает «Чемпионат» .

«Если придется выбирать, я выберу Месси. Из десяти игравших человек восемь лучшим назовут Лео», — сказал Мостовой.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Ранее Месси назвал Роналдо лучшим футболистом всех времен.