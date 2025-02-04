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«От чистого сердца»: Роналду назвал себя лучшим игроком в истории футбола

Нападающий «Аль-Насра» Роналду считает себя лучшим игроком в истории
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Reuters

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду заявил, что считает именно себя лучшим игроком в истории футбола. Его слова приводит La Sexta.

«Я лучший бомбардир в истории футбола. Думаю, я лучший футболист в истории, я не видел никого лучше меня. Я говорю это от чистого сердца. Я все еще просыпаюсь с желанием тренироваться и играть матчи. Может быть, немного меньше, чем раньше, но это моя страсть, мне нравится делать то, что я делаю, это тяжело, но я иду», — заявил он.

5 февраля Роналду исполнится 40 лет. 3 февраля «Аль-Наср» обыграл «Аль-Васл» из ОАЭ в домашнем матче седьмого тура азиатской Лиги чемпионов со счетом 4:0, а Роналду оформил дубль. Теперь на его счету 923 гола в карьере.

Большую часть карьеры Роналду провел за мадридский «Реал» — с 2009 по 2018 год. Вместе с командой он два раза выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем национального Кубка, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Также он играл за «Спортинг», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед».

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Ранее Роналду не исключил возвращения в «Реал».

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