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Месси назвал лучшего футболиста всех времен

Лионель Месси: Роналдо был феноменом, лучший из всех
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Trevor Ruszkowski/Reuters

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси признался, что считает бразильца Роналдо лучшим футболистом в истории. Его слова приводит Sport Bible.

«Роналдо был феноменом. Из всех игроков, которых я видел, он был для меня лучшим. Удивительный футболист, с какой стороны на него ни посмотри», — заявил Месси.

Роналдо завершил карьеру в 2011 году. Бразилец выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». Он — двукратный чемпион мира, вице-чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки, лучший футболист в истории чемпионатов мира по результатам исследований Castrol Index, лучший полевой футболист чемпионатов мира 1998 и 2002, лучший бомбардир чемпионата мира 2002. На счету игрока два выигранных «Золотых мяча».

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды. В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Ранее Криштиану Роналду назвал себя лучшим игроком в истории футбола.

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