Теннисистка Кудерметова обыграла соотечественницу на старте турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби, обыграв в стартовом матче соотечественницу Людмилу Самсонову.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 56 минут. За это время Кудерметова выполнила шесть эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-поинтов из девяти. В активе Самсоновой семь подач навылет, четыре двойных ошибки и пять реализованных брейк-поинта из 16.

Следующим соперником Кудерметовой станет победительница пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Ребекка Шрамкова (Словакия).

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее российская теннисистка обыграла украинку и выиграла турнир в Австрии.