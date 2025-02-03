Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Теннисистка Кудерметова обыграла соотечественницу на старте турнира в Абу-Даби

Россиянка Кудерметова обыграла соотечественницу Самсонову в Абу-Даби
close
Androniki Christodoulou/Reuters

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби, обыграв в стартовом матче соотечественницу Людмилу Самсонову.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 56 минут. За это время Кудерметова выполнила шесть эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-поинтов из девяти. В активе Самсоновой семь подач навылет, четыре двойных ошибки и пять реализованных брейк-поинта из 16.

Следующим соперником Кудерметовой станет победительница пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Ребекка Шрамкова (Словакия).

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее российская теннисистка обыграла украинку и выиграла турнир в Австрии.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами