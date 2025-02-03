Олимпийский чемпион назвал Ротенберга главным стендап-комиком в хоккее

Кожевников: в этом хоккейном сезоне только один настоящий комик — Ротенберг

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал главного тренера СКА Романа Ротенберга главным стендап-комиком хоккея. Его слова приводит Russia-hockey.

«Прочитал, что на Матче всех звезд помощниками тренеров будут стендап-комики. Вам нужен исключительно рейтинг? Хорошо. Тогда зовите Ротенберга! Настоящий стендап-комик у нас только один — главный тренер СКА. Каждая его пресс-конференция раздергивается на части», — заявил Кожевников.

25 января на пресс-конференции Ротенберг подарил журналисту будильник, 1 февраля заявил, что важна победа над фашизмом, а не сколько шайб пропустил СКА, а 2-го — подарил еще один будильник журналистке, добавив, что нам нужна рыжая, фартовая.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА идет на шестом месте в Западной конференции, набрав 65 очков после 51 матча.

Ранее СКА был оштрафован за поведение болельщиков в матче со «Спартаком».