Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Олимпийский чемпион назвал Ротенберга главным стендап-комиком в хоккее

Кожевников: в этом хоккейном сезоне только один настоящий комик — Ротенберг
close
Владимир Песня/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал главного тренера СКА Романа Ротенберга главным стендап-комиком хоккея. Его слова приводит Russia-hockey.

«Прочитал, что на Матче всех звезд помощниками тренеров будут стендап-комики. Вам нужен исключительно рейтинг? Хорошо. Тогда зовите Ротенберга! Настоящий стендап-комик у нас только один — главный тренер СКА. Каждая его пресс-конференция раздергивается на части», — заявил Кожевников.

25 января на пресс-конференции Ротенберг подарил журналисту будильник, 1 февраля заявил, что важна победа над фашизмом, а не сколько шайб пропустил СКА, а 2-го — подарил еще один будильник журналистке, добавив, что нам нужна рыжая, фартовая.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА идет на шестом месте в Западной конференции, набрав 65 очков после 51 матча.

Ранее СКА был оштрафован за поведение болельщиков в матче со «Спартаком».

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами