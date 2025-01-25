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Ротенберг сделал журналисту необычный подарок

Ротенберг подарил журналисту будильник и призвал болеть за СКА
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Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Салавата Юлаева» подарил будильник журналисту и призвал болеть за его команду.

«Это всем вам будильник. Один за всех и все за одного. Поздравляю конкретного журналиста и призываю болеть за СКА», — заявил Ротенберг.

25 января СКА обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:2. После встречи Ротенберг появился на пресс‑конференции с будильником. Во время одного из вопросов будильник зазвенел, а специалист начал улыбаться.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ СКА занимает шестое место, набрав 59 очков за 48 игр. Лидировать по-прежнему продолжает ярославский «Локомотив», у которого 78 баллов.

«Салават Юлаев» идет третьим в Восточной конференции. У коллектива 64 очка за 48 игр.

Следующий матч СКА проведет на домашней «СКА-Арене» против подмосковного «Витязя». Встреча состоится 28 января, а начало запланировано на 19:30 по московскому времени.

Ранее капитан СКА получил серьезную травму.

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